В том же году Влади впервые приехала в СССР, но тогда этот визит прошел без последствий. В следующий раз она побывала на исторической родине в 1965 и в 1967 годах. Во время третьей поездки на репетиции Театра на Таганке она впервые увидела подающего надежды актера Владимира Высоцкого, с чего началась история любви, перед которой оказались бессильны границы и расстояния.