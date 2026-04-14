Несмотря на железный занавес, опущенный в годы Холодной войны, советское руководство регулярно закупало кинофильмы иностранного производства. Государство получало доход, сравнимый с результатом работы крупных предприятий. А зрители охотно шли на такие киносеансы, ведь это была возможность посмотреть, как живут люди за границей СССР.
Модницы подсматривали фасоны новых платьев и формы причесок. Мальчишки с восторгом наблюдали за энергичными сценами драк и погонь, которыми не баловал отечественный кинематограф. Влюбленные парочки щекотали чувства откровенными сценами. Практически каждый год один или несколько зарубежных фильмов оказывались в десятке самых популярных кинолент. Но не всегда это были совсем новые фильмы.
«Тарзан»
1952 год стал для советских любителей кино годом Тарзана. В этом году на экраны вышли сразу четыре фильма о мальчике, воспитанном обезьянами. Они захватили все первые места в списке лидеров проката, суммарно собрав у экранов более 150 миллионов зрителей.
При этом у себя на родине, в США, эти фильмы уже приближались к категории ретро. Речь идет о серии кинолент с олимпийским чемпионом по плаванию Джонни Вайсмюллером в главной роли. Первый из них, «Тарзан: Человек-обезьяна» вышел в свет в 1932 году.
«Бродяга»
В 1954 году до советских киноэкранов добралась популярная индийская лента «Бродяга», снятая культовым актером и режиссером Раджем Капуром, который также исполнил главную роль. Фильм рассказывает о ведущем полукриминальный образ жизни бродяге по имени Радж, который ради любви к прекрасной Рите (Наргис) решает порвать с преступным прошлым.
Фильм получил широкую известность и номинировался на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В СССР, в связи с большой популярностью, фильм неоднократно возвращался в прокат, собрав суммарно более 60 миллионов посещений.
«Возраст любви»
Жаркий аргентинский мюзикл «Возраст любви» покорил сердца советских зрителей в 1955 году. На историю двух влюбленных пар, счастью которых мешают строгие родители, пришли посмотреть 31 миллион зрителей.
Главную роль в фильме сыграла певица Лолита Торрес, мгновенно ставшая популярной в СССР. Фильмы с ее участием впоследствии неоднократно появлялись в отечественном прокате. Она несколько раз приезжала в Союз на различные фестивали. А в советских роддомах стали фиксировать появление девочек с именем Лолита.
«Господин 420»
Дуэт Раджа Капура и Наргис вновь покорил сердца советских зрителей в 1956 году, когда на экраны вышла двухсерийная музыкальная мелодрама «Господин 420». У себя на родине фильм на протяжении двух лет удерживал звание самой кассовой картины, а в СССР по итогам года он занял второе место, уступив лишь фильму Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».
Название фильму дала 420 статья уголовного кодекса Индии, предусматривающая наказание для мошенников. По сюжету главный герой по имени Радж отправляется на поиски счастья в Бомбей, но вскоре понимает, что от трудов праведных каменные палаты ему не светят, и встает на скользкую дорожку воровства и обмана.
«Фанфан-Тюльпан»
Развеселая история юноши по имени Фанфан и очаровательной цыганки Аделины в исполнении Жерара Филипа и Джины Лоллобриджиды, снятая режиссером Кристианом-Жаком, вышла в свет в 1951 году. В СССР она прибыла спустя шесть лет, что не помешало фильму «Фанфан-тюльпан» собрать у экранов 33 миллиона зрителей.
Именно эту ленту крутят в кинозале летнего лагеря в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен», своевременно вырезая наиболее откровенные сцены с помощью листа картона.
«Колдунья»
Премьера фильма режиссера Андре Мишеля «Колдунья», снятого по мотивам повести Александра Куприна «Олеся», состоялась 11 апреля 1956 года во Франции. До советского проката фильм добрался в 1959 году, где его посмотрели 36 миллионов зрителей. Картина установила моду на женские прически с распущенными волосами, а также сделала знаменитой исполнительницу главной роли, дочь русских эмигрантов Марину Влади.
В том же году Влади впервые приехала в СССР, но тогда этот визит прошел без последствий. В следующий раз она побывала на исторической родине в 1965 и в 1967 годах. Во время третьей поездки на репетиции Театра на Таганке она впервые увидела подающего надежды актера Владимира Высоцкого, с чего началась история любви, перед которой оказались бессильны границы и расстояния.