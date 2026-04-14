Энн Хэтэуэй побывала на премьере фильма «Мать Мария», состоявшейся в Нью-Йорке. По красной дорожке 43-летняя актриса прошлась в воздушном полупрозрачном платье с разрезом на бедре.
Наряд от бренда Lever Couture без рукавов с асимметричным подолом, который выбрала Хэтэуэй, был дополнен серебристыми туфлями и украшениями из белого золота.
Длинные волосы Хэтэуэй распустила. Макияж актрисы состоял из румян нежного розового оттенка и помады розового цвета.
Известно, что звезде фильма «Дьявол носит Prada» помогала ее давний стилист Эрин Уолш, среди клиенток которой также числятся Селена Гомес и Элисон Бри.
В фильме «Мать Мария» Хэтэуэй играет поп-звезду, переживающую эмоциональный срыв. Чтобы подготовить возвращение на сцену, она обращается к человеку, которому когда-то доверяла больше всех, — к своей бывшей лучшей подруге (Михаэла Коэл). Режиссером картины и автором сценария выступил постановщик «Легенды о Зеленом Рыцаре» Дэвид Лоури.
Ранее, в рамках мирового тура в честь выхода «Дьявол носит Prada 2», Энн Хэтэуэй вместе с Мэрил Стрип посетила премьеры ленты в Мехико, Сеуле и Токио.