Актриса Валери Ли из «Волшебника страны Оз» умерла в возрасте 95 лет

О смерти рассказал писатель Стивен Кокс, автор книги «Жевуны из Оз»
Источник: Unsplash

В Лос-Анджелесе на 95-м году жизни умерла актриса Валери Ли, сыгравшая одного из жевунов в фильме «Волшебник страны Оз» (1939). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О смерти рассказал писатель Стивен Кокс, автор книги «Жевуны из Оз».

Валери Ли (урожденная Валери Шепард) родилась 14 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе. В съемках культового фильма она участвовала в возрасте семи лет. Актриса появилась в сценах с жевунами — она танцевала в розово-лиловом платье и сопровождала героиню Дороти, роль которой исполнила Джуди Гарленд.

После «Волшебника страны Оз» Ли снялась в нескольких короткометражных комедиях.

Актриса была замужем за Робертом Хейнсом с 1949 года до его смерти в 2002 году. У нее осталось трое детей.

По данным Кокса, 96-летняя Присцилла Монтгомери Кларк остается последней из ныне живущих актеров, снимавшихся в фильме 1939 года.