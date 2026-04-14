Актриса Валери Ли из «Волшебника страны Оз» умерла в возрасте 95 лет

Валери Ли (урожденная Валери Шепард) родилась 14 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе. В съемках культового фильма она участвовала в возрасте семи лет. Актриса появилась в сценах с жевунами — она танцевала в розово-лиловом платье и сопровождала героиню Дороти, роль которой исполнила Джуди Гарленд.