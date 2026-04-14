На ММКФ состоится российская премьера нового фильма Сокурова «Записная книжка режиссера»

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российская премьера нового фильма режиссера Александра Сокурова «Записная книжка режиссера» состоится в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Картина будет представлена в программе «Спецпоказы», сообщили в пресс-службе кинофестиваля.
«В рамках 48-го Московского международного кинофестиваля в программе “Спецпоказы” состоится российская премьера нового фильма Александра Сокурова “Записная книжка режиссера”», — говорится в сообщении. Показ пройдет 19 апреля в 12:00 в зале № 2 киноцентра «Каро 11 Октябрь». Фильм зрителям представит лично режиссер.
Мировая премьера фильма состоялась в 2025 году на Венецианском кинофестивале. Это пятичасовая картина, созданная на основе дневников, которые режиссер вел на протяжении всей своей сознательной жизни. Лента представляет собой масштабную хронику, объединяющую личные воспоминания и исторические события, и предлагает «художественное осмысление времени и судьбы страны через призму человеческого опыта».
Как отметил Сокуров, слова которого приводят в пресс-службе, его работа не является публицистическим или политическим высказыванием. «Это попытка художественного осмысления времени, гуманитарная работа по сбору камней, которые разбросали наши предшественники. Это передача лирическими и драматическими средствами ощущения времени, в котором жил я и жили мои соотечественники — я имею в виду советских людей, — и тех общих тревог, которые мы испытывали тогда», — сказал режиссер.
По его словам, фильм охватывает не только жизнь Ленинграда, но и события, происходившие в стране и мире. «Это фильм о рабочих людях, о заводах, о крестьянах, о культуре, о науке, о технологии, о технике — о том, из чего складывалась жизнь этого маленького, но на самом деле великого города. В фильме много музыки и очень много исторических документов о событиях в мире и в городе», — отметил Сокуров. Он добавил, что фильм может быть интересен и зарубежной аудитории, поскольку содержит факты, «о том, что они давно забыли или, может быть, на что никогда не обращали внимание».