К 75-летию со дня рождения Мамонова открыли его официальные видеоканалы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Видеозаписи из архива жены артиста и поэта Петра Мамонова станут доступными на его официальных каналах и крупнейших онлайн-сервисах для просмотра видео к 75-летию со дня рождения основателя группы «Звуки Му». Как уточнила ТАСС представитель лейбла «Отделение Мамонов», видеозаписи из семейного архива музыканта были предоставлены его женой и продюсером Ольгой Мамоновой.
«14 апреля, в день 75-летнего юбилея Петра Мамонова — одного из самых ярких героев русского музыкального авангарда и андеграунда, актера, режиссера и поэта — в интернете появятся редкие видеозаписи из видеоархива, который на протяжении многих лет собирала его жена и продюсер Ольга Мамонова. Мы рады объявить об открытии официальных видеоканалов Петра Мамонова на Rutube, а также других тематических интернет-ресурсах, где будут представлены видеоматериалы разных лет, начиная от ранних любительских видеозаписей его группы “Звуки Му” до съемки его сценических постановок спектаклей», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, среди видео, которые будут изданы и выложены на канале Мамонова впервые — полные версии спектаклей «Лысый брюнет», «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин». Далее в ближайших планах лейбла выход видеоверсий спектаклей Мамонова «Дед Петр и зайцы», «Приключения Незнайки», «Как я читал святого Исаака Сирина». Кроме того, на официальном канале музыканта можно будет увидеть записи концертов группы «Звуки Му» разных лет, сольных выступлений артиста, бытовые видеозарисовки, версии спектаклей и множество других эксклюзивных материалов.
Публикация записей творческой деятельности Мамонова на его официальных каналах стала также возможной благодаря совместному проекту лейбла «Отделение Мамонов» и компании «Союз мьюзик». «Этот проект — дань памяти и уважения творчеству Петра Николаевича», — резюмировала в беседе с ТАСС представитель лейбла Мамонова.
Чем известен
Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. В первую очередь он стал известен как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу «Звуки Му», также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название «Совершенно новые Звуки Му». Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах «Игла» (1988), «Такси-блюз» (1990), «Нога» (1991), «Время печали еще не пришло» (1995), «Остров» (2006), «Царь» (2009), «Игла Remix» (2010), «Шапито-шоу» (2011), «Иерей-сан» (2015) и других. С успехом шли его спектакли «Лысый брюнет», «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин», «Мыши, мальчик Кай и снежная королева» и другие.
Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.