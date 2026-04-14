К 75-летию со дня рождения Мамонова открыли его официальные видеоканалы

Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. В первую очередь он стал известен как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу «Звуки Му», также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название «Совершенно новые Звуки Му». Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах «Игла» (1988), «Такси-блюз» (1990), «Нога» (1991), «Время печали еще не пришло» (1995), «Остров» (2006), «Царь» (2009), «Игла Remix» (2010), «Шапито-шоу» (2011), «Иерей-сан» (2015) и других. С успехом шли его спектакли «Лысый брюнет», «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин», «Мыши, мальчик Кай и снежная королева» и другие.