Вспомните, когда вы впервые увидели космос. С высокой долей вероятности это произошло во время просмотра фильма. Особенно любит заглядывать в необъятные просторы вселенной Голливуд. И не только заглядывать, но еще и дорисовывать некоторые вещи, тем самым формируя у зрителей ложное представление. Разбираемся, какие мифы о космосе появились благодаря фильмам
В космосе слышны взрывы и выстрелы
Едва ли не самый растиражированный киномиф. Грандиозные сражения в тех же «Звездных войнах» сопровождаются ракетными залпами, ревом двигателей и взрывами. Все это очень зрелищно, но физически невозможно.
С точки зрения науки звук — это колебания частиц среды. В вакууме нет ни воздуха, ни молекул, которые могли бы передавать эти колебания. Поэтому в открытом космосе, за редкими исключениями (например, в атмосферах планет), царит тишина. Некоторые режиссеры, кстати, это учли: Альфонсо Куарон в «Гравитации», Кристофер Нолан в «Интерстелларе». И, надо сказать, тем самым они добились не менее поразительного эффекта.
Человек без скафандра мгновенно взрывается или замерзает
Да, оказаться в такой ситуации не пожелаешь никому, но последствия будут не такими, как, например, в фильме «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Ткани человеческого тела достаточно прочны, чтобы выдержать перепад давления. По данным Федерального управления гражданской авиации США, человек может оставаться в сознании в вакууме около 9–12 секунд. Смерть наступает от удушья из-за отсутствия кислорода.
Наиболее правдоподобно эту ситуацию показал Стэнли Кубрик в «2001 год: Космическая одиссея». Что касается замерзания, скорость охлаждения тела зависит от того, находится ли оно на солнце или в тени.
Смертоносный пояс астероидов
Он не такой опасный, как это показано в сценах с Ханом Соло на «Тысячелетнем соколе». Герой мастерски лавирует между огромными каменными глыбами, и кажется, что в следующее мгновение он неизбежно столкнется с одной из них. Благодаря сценам из «Звездных войн: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» у зрителей сложилось впечатление, что встреча с поясом астероидов — почти верная смерть.
Астрономы это опровергают. Среднее расстояние между астероидами составляет примерно миллион километров — это значительно больше, чем расстояние от Земли до Луны. Поэтому зонды NASA, пролетавшие через пояс, не выполняли никаких сложных маневров: вероятность столкновения минимальна.
Черные дыры засасывают все вокруг
В фильмах вроде «Звездного пути» их изображают как гигантские пылесосы, которые мчатся по Вселенной и поглощают звезды, планеты и корабли. На деле они подчиняются тем же законам гравитации, что и другие объекты.
Если бы наше Солнце превратилось в черную дыру той же массы, орбиты планет почти не изменились бы. Опасность возникает лишь при пересечении так называемого горизонта событий — границы, за которой даже свет не может вырваться наружу.
При этом черные дыры не «черные» в буквальном смысле: их можно обнаружить по излучению окружающего вещества. С поразительной точностью черную дыру показал Кристофер Нолан в «Интерстелларе» — эту визуализацию ученые признали одной из самых достоверных в истории кино.
В космосе нет гравитации
Образ парящих в невесомости людей настолько привычен, что многие зрители делают вывод: в космосе гравитации нет. Силу этого стереотипа подтверждают регулярные опросы. В реальности же гравитация присутствует во всей Вселенной.
Например, на высоте орбиты МКС земное притяжение всего на 10% слабее, чем на поверхности. Невесомость, которую испытывают космонавты, — это не отсутствие гравитации, а состояние свободного падения. Станция постоянно находится в этом состоянии, двигаясь вокруг Земли с огромной скоростью, что и создает ощущение парения.
Космические корабли разворачиваются, как самолеты
Если бы. В кино корабли спокойно закладывают виражи, резко уходят в сторону, тормозят — почти как самолеты на Земле. Проблема в том, что для таких маневров нужен воздух, от которого можно оттолкнуться.
В вакууме его нет, поэтому реальный космический аппарат меняет направление только за счет работы двигателей: для разворота необходимо создать тягу в нужную сторону, погасить текущую скорость и затем разогнаться снова. Крутые виражи в привычном понимании невозможны. Именно поэтому реальные маневры на орбите могут занимать часы или даже сутки, а не секунды, как в кино. Хотя есть и исключения: в сериале «Пространство» этот аспект показан более реалистично.
Криосон сохраняет людей в идеальном состоянии
Если вы когда-либо думали сохранить таким способом молодость, у нас плохие новости. Криогенные камеры — частый элемент фильмов о дальних межзвездных перелетах. Герои засыпают, а просыпаются через десятилетия молодыми и бодрыми. Так было в «Прометее» (2012), «Пассажирах» (2016) и многих других картинах.
На практике технология пока далека от совершенства. При глубокой заморозке внутри клеток образуются кристаллы льда, разрушающие клеточные мембраны. После этого организм невозможно восстановить. Ученые продолжают искать способы предотвратить этот процесс, но на сегодняшний день ни одного человека не удалось успешно заморозить и вернуть к жизни.