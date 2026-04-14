14 апреля одному из наиболее самобытных представителей Голливуда исполняется 53 года. Свою первую статуэтку Эдриан Броуди получил в 29 лет, став самым молодым обладателем «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль» за всю историю премии. Спустя 22 года история повторилась — снова роль выжившего после катастрофы, снова абсолютное погружение в образ. По случаю дня рождения вспоминаем семь его главных работ в кино.
«Пианист»
В 2002-м Роман Полански явил миру «Пианиста» — пронзительную драму о Владиславе Шпильмане, пережившем нацистскую оккупацию Варшавы. Прежде чем определиться с выбором ведущего актера, знаменитый постановщик осмотрел более 1400 кандидатов. Шпильман проходит через ужасы Холокоста: уничтожение семьи, варшавское гетто, потерю всего самого дорогого. Единственное, что помогает ему цепляться за жизнь, — это музыка.
Броуди готовился к роли экстремально. Он похудел на 14 кг, разучивал Шопена по четыре часа в день. Также он продал машину, отказался от квартиры, почти на полгода прекратил общение с близкими и расстался с подругой. Позднее актер признавался, что это было чересчур. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и три «Оскара», в том числе за лучшую мужскую роль — это, кстати, стало главной сенсацией сезона.
«Кинг-Конг»
Пожалуй, «Кинг-Конг» — лучший опыт работы Броуди в блокбастерах. В ремейке 2005 года от Питера Джексона он предстал Джеком Дрисколлом — сценаристом, которого обманом заманивает к себе в команду кинематографист-неудачник Карл Дэнхем (Джек Блэк). Они отправляются снимать фильм на таинственный Остров Черепа, где царь и бог — Кинг-Конг. По ходу путешествия Джек влюбляется в актрису Энн Дэрроу (Наоми Уоттс), ту самую «девушку Конга».
На этот раз у Броуди не было конкурентов: Джексон видел в Дрисколле только его. Масштабный проект стал не только лучшей экранизацией о «чудовище, которого убила красота», но и одним из самых дорогих для своего времени: его бюджет составил 207 миллионов долларов. Лента получила три награды киноакадемии: за лучший звук, монтаж звука и визуальные эффекты.
«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»
Главный режиссер в его карьере — Уэс Андерсон. Их сотрудничество началось в 2007-м с дорожного драмеди «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники». В нем актер сыграл среднего брата Питера — меланхоличного с болезненной привязанностью к вещам отца человека, сбежавшего от беременной жены. Вместе с братьями Фрэнсисом (Оуэн Уилсон) и Джеком (Джейсон Шварцман) он отправляется в путешествие по Индии на борту поезда «Дарджилинг Лимитед». Не видевшиеся целый год после похорон отца, братья ищут мать, которая ушла руководить монастырем.
История о том, как не чужие друг другу люди пытаются склеить семью, получилась одновременно забавной и щемяще грустной. Впоследствии Андерсон и наш герой работали вместе еще в пяти проектах. И каждый раз герой нашего материала представал в не менее оригинальных амплуа.
«Учитель на замену»
Тони Кэй, снявший культовую «Американскую историю Х», в 2011-м выпустил еще одну жесткую социальную драму. На этот раз о системе американского образования. В «Учителе на замену» Броуди играет Генри Бартса — профессионального преподавателя, который временно подменяет педагогов. Он никогда не задерживается в одной школе дольше месяца, так что даже не успевает привязаться к людям, месту.
На этот раз его назначают в неблагополучную школу на грани закрытия, где учителя откровенно побаиваются многих учеников. Это не вдохновляющая история вроде «Истории Рона Кларка». Напротив, герой у Кэя ужасно уставший: он разочарован системой, и ему уже не хватает сил с ней бороться. Но все же что-то его удерживает и заставляет каждый раз биться хотя бы за одного отдельно взятого человека. Очередная пронзительная роль, которая без прикрас рассказывает о вызовах, которые сейчас становятся еще актуальнее.
«Полночь в Париже»
Самая небольшая роль в этой подборке, но не включить ее было нельзя. Герой комедии «Полночь в Париже» Гил Пендер (Оуэн Уилсон) — голливудский сценарист мечтающий стать настоящим писателем. Во время поездки в Париж вместе со своей невестой Гил магическим образом переносится по ночам в Париж 1920-х — его любимую эпоху. Там он встречает своих кумиров: Хемингуэя, Фицджеральда, Пикассо и Сальвадора Дали (его и играет Броуди).
Пендер пересекается с великим художником всего на несколько минут в ресторанчике. Но даже этого времени хватает, чтобы прикоснуться к образу мыслей гения. Эпизод получился не только комичным, но и обернулся стопроцентным попаданием. Броуди невероятно похож на Дали и блестяще передает его интонацию. Ну, а то, что сцена превращается в чистый сюр, и говорить не приходится. «Носороги!»: вот, чем кончается их диалог об отношениях. Главный кассовый хит в карьере легендарного Вуди Аллена с призом за лучший оригинальный сценарий.
«Отель “Гранд Будапешт”»
Каждый актер мечтает хотя бы раз сыграть импозантного злодея. У Броуди такая роль есть — Дмитрий в комедии «Отель “Гранд Будапешт”». Алчный и жестокий сын состоятельной мадам Д. (Тильда Суинтон) после ее смерти внезапно остается с носом: та завещала ценную картину консьержу отеля мсье Густаву (Рэйф Файнс). Чтобы расправиться с конкурентом, Дмитрий нанимает убийцу (Уиллем Дефо) и пускается в погоню.
Именно здесь актер сменил свое привычное амплуа меланхолика на более эксцентричного, гротескного героя. И, надо сказать, получилось просто блестяще. Картина удостоилась четырех «Оскаров» и для многих именно она — лучшая в фильмографии режиссера. И да, именно ей мы благодарны за то, что Броуди теперь нередко носит усы.
«Бруталист»
В 2024-м спустя 22 года после первого «Оскара» Броуди забрал второй. Но в случае с «Бруталистом» о его триумфе большинство догадывалось заранее. Эпическое полотно Брэйди Корбета рассказывает историю Ласло Тота — венгерского архитектора еврейского происхождения, пережившего Холокост. В 1947-м Ласло эмигрирует в США в надежде на лучшую жизнь. Вот только по началу этого нет и близко: Ласло окружают нищета, голод и смерть. Все меняется с появлением богатого покровителя (Гай Пирс), который дает ему заказы. Однако «покровитель» приобретает буквальный смысл: жизнь Тота контролируется со всех сторон.
Картина с триумфом прошла все премии: три «Золотых глобуса», четыре премии BAFTA и, наконец, три статуэтки киноакадемии «Бруталист». Хотя тема фильма очень серьезная, не обошлось без забавного. Получив награду актер произнес благодарственную речь длиной 5 минут и 40 секунд, побив, казалось, вечный рекорд Грир Гарсон от 1943 года. Кто знает, возможно, Броуди еще обновит свое достижение.