На этот раз его назначают в неблагополучную школу на грани закрытия, где учителя откровенно побаиваются многих учеников. Это не вдохновляющая история вроде «Истории Рона Кларка». Напротив, герой у Кэя ужасно уставший: он разочарован системой, и ему уже не хватает сил с ней бороться. Но все же что-то его удерживает и заставляет каждый раз биться хотя бы за одного отдельно взятого человека. Очередная пронзительная роль, которая без прикрас рассказывает о вызовах, которые сейчас становятся еще актуальнее.