Кэмерон Диаз поразмышляла о славе и возвращении в кино

53-летняя Кэмерон Диаз дебютировала в кино в 1994 году в фильме «Маска» вместе с Джимом Кэрри. После долгого перерыва и возвращения на экраны в 2025 году в комедийном боевике Netflix «Снова в деле», актриса дала больше интервью, в котором поразмышляла о своем пути к славе.
«Это путь. Думаю, для каждого он свой. Прошло уже более 30 лет. Ты как бы садишься в старое седло, понимаешь? Как будто ты скакал на нем рысью, ходил, и ты как бы устраиваешься и находишь свой ритм. Вот так это работает», — попыталась объяснить свои чувства актриса.
Она также отметила, что многие люди не совсем понимают, что такое слава и мировая известность, и ошибочно полагают, что быть публичным человеком легко и даже приятно.
«Все хотят быть знаменитыми, но за это приходится платить», — заметила Диаз.