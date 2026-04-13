Кэмерон Диаз поразмышляла о славе и возвращении в кино

Актриса заявила, что многие люди не совсем понимают, что такое слава и мировая известность
Источник: Legion-Media.ru

53-летняя Кэмерон Диаз дебютировала в кино в 1994 году в фильме «Маска» вместе с Джимом Кэрри. После долгого перерыва и возвращения на экраны в 2025 году в комедийном боевике Netflix «Снова в деле», актриса дала больше интервью, в котором поразмышляла о своем пути к славе.

«Это путь. Думаю, для каждого он свой. Прошло уже более 30 лет. Ты как бы садишься в старое седло, понимаешь? Как будто ты скакал на нем рысью, ходил, и ты как бы устраиваешься и находишь свой ритм. Вот так это работает», — попыталась объяснить свои чувства актриса.

Она также отметила, что многие люди не совсем понимают, что такое слава и мировая известность, и ошибочно полагают, что быть публичным человеком легко и даже приятно.

«Все хотят быть знаменитыми, но за это приходится платить», — заметила Диаз.