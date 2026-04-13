Фильм о пропавшем ребенке «Где ты?» выйдет в прокат 25 июня

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Фильм режиссера Вероники Коржевской «Где ты?», рассказывающий историю о пропавшем ребенке, выйдет в широкий прокат 25 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе картины. Фильм отмечен наградой фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске, где получил приз за лучший игровой дебют.
«25 июня 2026 года на большие экраны выходит полнометражный фильм режиссера Вероники Коржевской “Где ты?”. Он создан при поддержке Министерства культуры РФ и уже стал победителем в номинации “За лучший игровой дебют” на фестивале “Амурская осень” в Благовещенске. Премьера трейлера состоялась на платформе “VK Видео”», — говорится в сообщении.
Сюжет фильма разворачивается вокруг семейной пары, жизнь которой кардинально меняется после исчезновения их трехмесячного сына. Спустя шесть лет героиня, утратив надежду, пытается начать новую жизнь, тогда как ее муж Максим, работающий врачом-анестезиологом, продолжает поиски ребенка. Картина поднимает темы утраты, веры, внутренней силы и испытания человеческих отношений в условиях трагедии.
Главную мужскую роль в картине исполнил Никита Волков. Волков известен по ряду телевизионных проектов, в том числе по российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь», где он сыграл персонажа, аналогичного Серкану Болату. Главные женские роли исполнили Анна Богомолова и Валери Зоидова. В актерский состав также вошли Карина Кросс, Юрий Чурсин, Олеся Железняк и другие.
По словам режиссера, фильм задумывался как эмоционально насыщенная история о семье и человеческом выборе. «Мы стремились сделать душевную, искреннюю историю о семье и о том, что мир возможен даже в, казалось бы, неразрешимом конфликте. “Где ты?” — это вопрос не только к героям, но и к каждому зрителю: где ты, человек, где твое внимание, кого ты любишь», — отметила Коржевская.
Сценарий написали Сергей Новиков и Наталья Милявская при участии Алексея Нужного. Финальную песню «К сыну» на музыку Микаэла Таривердиева и стихи Роберта Рождественского исполнил певец Akmal'. Производством картины занималась компания «Пик Медиа», прокатчиком выступит «Синемапарк». Среди партнеров проекта — Министерство культуры РФ, Фонд развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара, АО «АвтоВАЗ», курорт «Мрия», а также поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».