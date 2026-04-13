Умер член Союза кинематографистов России Игорь Бек

Ему было 82 года
Игорь Бек / фото: Николай Малышев/ ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кинооператор, член Союза кинематографистов России Игорь Донатович Бек умер на 83-м году жизни. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России.

«11 апреля 2026 года ушел из жизни наш коллега — член Союза кинематографистов России, кинооператор Игорь Бек. Мы прощаемся с нашим коллегой и другом — замечательным кинооператором, прекрасным, душевным человеком. Приносим самые искренние соболезнования родным и его многочисленным друзьям», — говорится в сообщении.

Игорь Бек родился 13 января 1944 года в Красноярске. В 1970 году окончил ВГИК. Работал на студиях Министерства обороны и научно-популярного кино, а с 1977 года — на киностудии «Мосфильм».

В разные годы он сотрудничал с известными режиссерами, среди которых Андрей Смирнов, Иван Киасашвили, Юсуп Даниялов, Борис Бушмелев, Юрий Кушнерев, Константин Воинов, Валерий Ахадов, Всеволод Шиловский, Инесса Селезнева и Лев Пискунов. В его фильмографии — картины «Верой и правдой» (1979), «Дамы приглашают кавалеров» (1980), «Не было печали» (1982), «Зудов, вы уволены!» (1984), «Мой любимый клоун» (1986), «Ссуда на брак» (1987), «Руфь» (1989), «Блуждающие звезды» (1991), «Воспитание жестокости у женщин и собак» (1992) и «Падение» (1993).