Ксения Алферова объяснила, почему отказалась удочерить особенную девочку

Ксения Алферова призналась, что она и Егор Бероев планировали удочерить девочку с синдромом Дауна, но в итоге отказались от этой идеи. По словам 51‑летней актрисы, ее остановили родители других подопечных благотворительного фонда, который она организовала вместе с экс‑супругом. Они опасались, что Алферова будет уделять приемной дочери слишком много внимания в ущерб остальным детям с особенностями развития.
«В нашем интернате была одна совершенно чудесная девочка с синдромом. Бывает, когда ребенок прямо твой! На уровне запаха макушки… Носилась с этой идеей удочерения», — поделилась Ксения в эфире шоу «Звезды сошлись!».
Знаменитость не исключает, что когда‑нибудь все же решится на удочерение, но пока этому мешает плотный график. Бывшие супруги воспитывают 18‑летнюю дочь Евдокию. Звезды официально развелись в 2025 году, но расстались еще в 2023‑м.
Ранее Ксения Алферова отреагировала на женитьбу Бероева на 21-летней актрисе.