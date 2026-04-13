Ксения Алферова объяснила, почему отказалась удочерить особенную девочку

Ксения Алферова призналась, что она и Егор Бероев планировали удочерить девочку с синдромом Дауна, но в итоге отказались от этой идеи. По словам 51‑летней актрисы, ее остановили родители других подопечных благотворительного фонда, который она организовала вместе с экс‑супругом. Они опасались, что Алферова будет уделять приемной дочери слишком много внимания в ущерб остальным детям с особенностями развития.