Раскрыты подробности личной жизни Джонни Деппа после скандала с Эмбер Херд

Radar Online: Джонни Депп не спешит заводить новые отношения
Джонни Депп
Джонни Депп

62‑летний Джонни Депп сосредоточился на поиске «долгосрочной» партнерши и пока не готов к свиданиям. Источник Radar Online, близкий к актеру, отметил, что сейчас артист больше времени уделяет игре на гитаре, чем романтическим отношениям, — и его это устраивает.

«На данный момент он вовсе не стремится к сожительству. Он проявляет терпение и ждет подходящего момента. <…> Несмотря на репутацию сердцееда, Депп понимает, что на самом деле он скорее “серийный моногамист”. Поэтому, если он начнет с кем‑то отношения, то рассчитывает на долгосрочную перспективу», — отметил источник.

Еще одна причина осторожности актера — его природная застенчивость: по словам инсайдера, Депп редко ходит на первые свидания, избегает слепых знакомств и не любит, когда его пытаются «свести» с кем‑либо.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп вернулся в Лос-Анджелес и запустил собственный бренд.