Исторический детектив «Грачи» выйдет на РЕН ТВ 26 апреля

Создатели сериала «Грачи» назвали его важным событием цикла «Весна Победы» и способом честно поговорить об этой эпохе. Они сознательно отказались от избыточных спецэффектов в пользу точности, чтобы показать время правдиво и масштабно. По их словам, это кино о выборе, справедливости, героях и предателях, которое выходит в эфир в знаковое для страны время.
Ключевая особенность проекта — финальная сцена: гонка на кораблях с перестрелкой, снятая вживую, без компьютерной графики. Генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин назвал сериал важным событием цикла «Весна Победы». Для достоверности к работе привлекли научного консультанта Сергея Россинского — главный научный сотрудник сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права РАН.
Главные роли исполнили Артем Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева, Дарья Балабанова и Михаил Евланов.