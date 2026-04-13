Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Постучись в мою дверь» снова проверят на запрещенные вещества

Прокуратура Турции запросила дополнительно проверить анализы актрисы Ханде Эрчел
Ханде Эрчел на Каннском кинофестивале, фото: соцсети

Прокуратура Турции запросила дополнительное исследование анализов на запрещенные вещества актрисы Ханде Эрчел. Об этом сообщает издание Sabah.

По данным издания, в моче Эрчел нашли морфин и кодеин. Помимо подозрений на наркотики, это может свидетельствовать о применении лекарственных препаратов. К примеру, сильнодействующих, которые можно использовать только по рецепту.

Прокуратура направила запрос в специализированную судебную медицинскую экспертную комиссию для того, чтобы выяснить, являются ли указанные вещества лекарственными активными веществами. Анализы обнародуют в течение ближайших дней.