Звезду «Постучись в мою дверь» снова проверят на запрещенные вещества

Прокуратура Турции запросила дополнительное исследование анализов на запрещенные вещества актрисы Ханде Эрчел. Об этом сообщает издание Sabah.
По данным издания, в моче Эрчел нашли морфин и кодеин. Помимо подозрений на наркотики, это может свидетельствовать о применении лекарственных препаратов. К примеру, сильнодействующих, которые можно использовать только по рецепту.
Прокуратура направила запрос в специализированную судебную медицинскую экспертную комиссию для того, чтобы выяснить, являются ли указанные вещества лекарственными активными веществами. Анализы обнародуют в течение ближайших дней.