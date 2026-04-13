Логинов, Ветров, Метелкин: звезды на премьере комедии «Петрушка»

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла светская премьера гастрономической комедии «Петрушка», главные роли в которой сыграли Никита Кологривый и Александр Метелкин. Режиссером фильма выступил Павел Воронин.
Гостями мероприятия стали Виктор Логинов, Владислав Ветров, Эльдар Калимулин, Диана Милютина и другие.
В центре фильма — начинающий кулинар Петя (Метелкин), которому катастрофически не хватает уверенности в себе. Он прозябает в тени более успешного приятеля (Кологривый), но однажды все меняется благодаря детской игрушке (свой голос персонажу подарил Гарик Харламов).
«Моему герою предстоит сложная борьба со своим альтер-эго. Он должен будет пройти все стадии принятия себя и стать настоящим мужчиной, который берет ответственность за свою жизнь. Конечно, все это будет щедро приправлено юмором», — поделился Александр Метелкин.
Мечты героя о работе в престижном ресторане оборачиваются разочарованием: лучший друг Рома ради славы готов на все. В отчаянии Петя получает неожиданную поддержку — ожившую куклу Петрушку. Его остроумные и жесткие советы помогают герою увидеть правду и справиться со страхами. На пути к любви и своей мечте Пете предстоит найти в себе силы сдержать детское слово и обрести самого себя.
Производством и дистрибуцией «Петрушки» занимается кинокомпания «Наше кино». Выход картины в прокат запланирован на 16 апреля.