Мирослава Карпович прокомментировала слухи о своей свадьбе

Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», опровергла слухи о своей свадьбе, разошедшиеся по Сети этим утром. В разговоре с МУЗ-ТВ актриса сообщила, что новости не имеют отношения к реальности. «Это фейк», — коротко высказалась она.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что знаменитость выходит замуж за партнера по спектаклю. Сама артистка якобы подтвердила это в соцсетях, однако позднее выяснилось, что никаких заявление Мирослава не делала. Предположительно, слухи распространились из-за фан-аккуанта Карпович.