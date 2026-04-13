Екатерина Климова встретила Пасху с дочерью на Мальдивах

Актриса Екатерина Климова встретила светлый праздник Пасхи на тропическом острове в компании младшей дочери Беллы.
Десятилетняя наследница звезды стала единственной спутницей матери в этой поездке на Мальдивы.
Несмотря на экзотическую локацию, Климова постаралась создать праздничную атмосферу и следовать традициям. Фотографии с отдыха артистка опубликовала в своем аккаунте в соцсети.
Отца Беллы, актера Гелу Месхи, с которым Екатерина состояла в браке, в этом путешествии не было. Пара рассталась семь лет назад, когда их общей дочери исполнилось три года.
Климова не скрывает, что именно она приняла решение о разводе и ни разу об этом не пожалела. Причиной расставания звезда называет разность характеров, из-за которой совместная жизнь стала невозможной.
Несмотря на завершение романтических отношений, бывшие супруги поддерживают дружеское общение. Гела Месхи регулярно видится с Беллой. Родители продолжают вместе отмечать важные события в жизни девочки, включая ее дни рождения.
Ранее Екатерина Климова сняла 10-летнюю дочь на занятии по верховой езде.