Актер Серзин заявил, что роль в «Эль Русо» потребовала языковой подготовки

Актер Семен Серзин, сыгравший персонажа Павла в детективной драме «Эль Русо», рассказал, что одной из главных сложностей в работе над ролью стало освоение особенностей испанского языка. Речь идет о кастежано — историческом кастильском диалекте, который отличается произношением от стандартного испанского, передает 1tv.ru.
По словам актера, именно языковая подготовка потребовала наибольших усилий, поскольку необходимо было добиться естественного звучания речи для правдоподобного воплощения персонажа.
В проекте также задействована актриса Светлана Иванова, исполнившая роль Марии. Она ранее не владела испанским языком, однако в сериале ее героиня на протяжении нескольких серий говорит на языке своих предков.
Сюжет криминальной драмы разворачивается вокруг соотечественников, оказавшихся в Аргентине. История сосредоточена на девушке из общины староверов, живущей в удаленной местности, и российском эмигранте-полицейском Павле, который расследует резонансное преступление.
По мере развития событий герои оказываются под угрозой, поскольку преступники стремятся устранить свидетелей. В результате начинается преследование Марии и ее сына, а их единственным защитником в чужой стране становится аргентинский полицейский.