Сергей Рост пожаловался на привередливость Галустяна: «Хотел его даже побить»

Актер Сергей Рост: Артур Ваха тащил Галустяну чемодан с российской водой на съемки в Индию
Сергей Рост на премьере фильма «Королек моей любви», фото: пресс-служба

Актер и комик Сергей Рост рассказал, что его коллега Михаил Галустян оказался очень привередливым на съемочной площадке фильма «Королек моей любви». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

По словам артиста, Галустян пил на площадке воду исключительно российской марки «Байкал». Съемки проходили в Индии, а артист отказывался играть без своей любимой воды. Из-за этого продюсеры нагружали других артистов и сотрудников, чтобы провести в Индию большое количество бутылок.

Рост отметил, что его другу Артуру Вахе, который сыграл главного злодея в проекте, пришлось тащить огромный чемодан с водой.

Михаил Галустян на премьере фильма «Вниз», фото: пресс-служба

«Ему сказали — вот чемодан, там очень важные вещи, без них съемки могут приостановиться. Он решил, что там какие-то объективы для камер — общий вес был около 50 килограммов. Артур тащил этот чемодан до Индии через несколько городов, летел с пересадками. Открывает, а там этот “Байкал” лежит! Как он злился на Галустяна! Хотел его даже побить! И когда они встретились, Галустян, не зная об этом, просто говорит ему: “Я — Миша Галустян!”, а он смотрит на него и говорит: “А я — Байкал!”» — рассказал Рост.

Ранее сообщалось, что Михаил Галустян привез Тине Канделаки подарок из Индии.