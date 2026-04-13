Показы кинофестиваля Музея Победы состоятся на площадках девяти стран

«За прошедшие годы наш кинофестиваль стал знаковым культурным событием. В рамках пяти фестивалей было представлено 220 фильмов, которые посмотрели более полумиллиона зрителей. Свыше 12 тысяч показов было организовано для жителей 77 регионов нашей страны. В этом году благодаря совместной работе с Россотрудничеством кинопоказы также пройдут на площадках Русских домов в зарубежных странах, а также в школах при посольствах в Германии, Республике Ангола, Болгарии, Индии, Мьянме, Канаде, Мексике, Швеции, Франции», — сказала директор Международного фестиваля Правильного кино, руководитель кинотеатра «Поклонка» Музея Победы Лара Помыканова.