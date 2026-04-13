Показы кинофестиваля Музея Победы состоятся на площадках девяти стран

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. VI Международный фестиваль Правильного кино пройдет с 21 по 28 апреля не только в России, но и на площадках Русских домов в зарубежных странах, а также в школах при посольствах в Германии, Республике Ангола, Болгарии, Индии, Мьянме, Канаде, Мексике, Швеции, Франции, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы, который станет основным местом проведения кинопоказов. Кроме того, сеансы пройдут в Красногорске, Жукове, Донецке, Перми, Калининграде и Якутске.
«За прошедшие годы наш кинофестиваль стал знаковым культурным событием. В рамках пяти фестивалей было представлено 220 фильмов, которые посмотрели более полумиллиона зрителей. Свыше 12 тысяч показов было организовано для жителей 77 регионов нашей страны. В этом году благодаря совместной работе с Россотрудничеством кинопоказы также пройдут на площадках Русских домов в зарубежных странах, а также в школах при посольствах в Германии, Республике Ангола, Болгарии, Индии, Мьянме, Канаде, Мексике, Швеции, Франции», — сказала директор Международного фестиваля Правильного кино, руководитель кинотеатра «Поклонка» Музея Победы Лара Помыканова.
В 2026 году конкурс принял более 479 заявок из 34 стран. Отобрано было 70 картин. «В рамках фестиваля будут показаны лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений, а также посвященные известным личностям, внесшим свой вклад в историю и развитие страны, подвигу граждан России», — подчеркнули в музее.
Показы пройдут в категориях: игровые, анимационные, документальные полнометражные и короткометражные ленты. Также ожидаются внеконкурсные показы, в том числе приуроченные к юбилеям выдающихся актеров, кинорежиссеров и писателей — Станислава Говорухина, Александра Роу, Дзига Вертова, Михаила Булгакова и других. Зрителям покажут и отреставрированные фильмы «Самарской студии кинохроники».