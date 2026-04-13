Хакеры взломали Nickelodeon и слили черновую версию новой «Легенды об Аанге»

Студия Nickelodeon Movies столкнулась с крупной атакой хакеров. Об этом сообщает журнал «БК медиа».
В результате хакерской атаки в сеть утекла черновая версия мультфильма «Легенда об Аанге: последний маг воздуха».
Проект должен был выйти на стриминговых платформах 9 октября. В интернете развирусилось несколько эпизодов будущего проекта. Некоторые предположили, что фрагменты сделаны искусственным интеллектом. Материалы были заблокированы студией, что, как утверждает издание, подтвердило подлинность утечки.