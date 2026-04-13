Сцена в баре «Тощий заяц» наполнена пасхалками. В ней можно увидеть множество людей в образах американских звезд середины прошлого века и американских звезд в образах обычных людей. Так обслуживать Мию и Винсента взялся играющий роль официанта Стив Бушеми, который ранее снимался у Тарантино в «Бешеных псах». При этом он выглядит как известный рок-н-ролльщик Бадди Холли, и зовут его Бадди. А чтобы окончательно завершить образ, он, обращаясь к героине Умы Турман называет ее Пегги Сью. Именно так называется одна из самых знаменитых песен Бадди Холли.