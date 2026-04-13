Фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» не нуждается в представлении. В 1994 году он взорвал мир кинематографа, подвергнув пересмотру устоявшиеся традиции и правила создания фильмов. «Криминальное чтиво» собрало десятки наград и глубоко проникло в современную культуру. Отсылки к ленте Тарантино можно найти во множестве современных фильмов, а количество мемов с главными героями картины вовсе не поддается подсчету.
Но и сам Квентин Тарантино, как видный представитель постмодернизма, заложил в «Криминальном чтиве» множество пасхалок. Некоторые бросаются в глаза, другие требуют внимательного повторного просмотра. Посмотрим, где спрятались некоторые из них.
Красное яблоко
Квентин Тарантино не был бы собой, если бы одобрял скрытую рекламу в кино. Но избавить всех своих персонажей от курения он тоже не может. Поэтому, чтобы не отдавать предпочтение какой-либо табачной компании, Тарантино придумал собственную марку сигарет Red Apple, которую использовал почти во всех фильмах.
Первое появление характерной желтой пачки с красным яблоком и вылезающим из него зеленым червяком состоялось как раз в «Криминальном чтиве». Именно эти сигареты курит парочка грабителей Ринго (Тим Рот) и Иоланда (Аманда Пламмер) в сцене перед титрами. Позже в баре «Тощий заяц» аналогичную пачку крутит в руках Мия (Ума Турман).
Смена композиции
Начальные титры «Криминального чтива» сопровождаются композицией Misirlou. Эта средиземноморская народная песня в обработке короля серф-рока Дика Дейла стала хитом в 1962 году, а после выхода фильма Тарантино она обрела вторую популярность. Но внезапно музыка прерывается, и после хрипов, похожих на радиопомехи, вступает песня Jungle Boogie от группы Kool & the Gang.
Смена композиций происходит не на случайном месте. В этот момент титры сообщают, что музыкальным руководителем фильма является Карин Рахтман. Таким образом Тарантино заострил внимание на важном для него участнике съемок. С Рахтман он познакомился еще во время работы над «Бешеными псами». Она помогла Тарантино заполучить права на песню Stuck in the Middle With You группы Stealers Wheel, звучащую в ключевой сцене фильма.
Четвертьфунтовый чизбургер
После титров зритель видит парочку главных героев: Джулса Винфилда (Сэмюэл Л. Джексон) и Винсента Вегу (Джон Траволта). Последний в который раз рассказывает приятелю об устройстве жизни в Амстердаме. Такой интерес к столице Нидерландов связан с тем, что сценарий «Криминального чтива» Тарантино начал писать в 1992 году, когда жил в недорогом отеле «Уинстон», расположенном в Амстердаме неподалеку от знаменитого квартала красных фонарей.
Что пить будете
Сцена в баре «Тощий заяц» наполнена пасхалками. В ней можно увидеть множество людей в образах американских звезд середины прошлого века и американских звезд в образах обычных людей. Так обслуживать Мию и Винсента взялся играющий роль официанта Стив Бушеми, который ранее снимался у Тарантино в «Бешеных псах». При этом он выглядит как известный рок-н-ролльщик Бадди Холли, и зовут его Бадди. А чтобы окончательно завершить образ, он, обращаясь к героине Умы Турман называет ее Пегги Сью. Именно так называется одна из самых знаменитых песен Бадди Холли.
Но и на этом пасхалки не заканчиваются. Когда Мия просит в качестве напитка молочный коктейль за пять долларов, Бадди уточняет, подавать «Мартин и Льюис» или «Эймос и Энди». В названиях напитков зашифрованы комический дуэт Дина Мартина и Джерри Льюиса, а также персонажей комедийного радиосериала «Эймос и Энди» о двух афроамериканцах из Чикаго. Мия заказывает первый вариант и получает, соответственно, белый коктейль.
Тренировка «на кошках»
Перекусив стейком, Винсент отвозит Мию домой, где она неосторожно обращается с найденным в кармане пальто запрещенным веществом и теряет сознание от передозировки. Испуганный Винсент везет ее к дилеру Лэнсу (Эрик Столц), где приводит в чувство с помощью инъекции адреналина прямо в сердце.
При этом на столике у Лэнса можно разглядеть две популярные в США настольные игры: «Операция» и «Жизнь». Возможно, именно знания, полученные из этих настолок, помогают дилеру выдать персонажу Траволты верные инструкции, поскольку медицинский справочник ему найти не удается.