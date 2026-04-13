Бортич раскритиковали в Сети из-за кардинальной смены имиджа

31‑летняя Саша Бортич опубликовала необычное видео на своей странице в запрещенной социальной сети, представ в эффектном женственном образе, — это спровоцировало бурное обсуждение ее имиджа. Актриса, которую хейт не напрягает абсолютно, с иронией ответила своим недоброжелателям.
Знаменитость сделала короткую стрижку и уложила волосы в объемную прическу. В ролике знаменитость предстала в стильном черном платье, дополнив образ множеством украшений.
«Во что только не наряжают гном гномыча», — иронично подписала публикацию звезда.
Реакция поклонников на новый облик звезды оказалась неоднозначной. Одни осыпали артистку комплиментами, сравнивая ее с принцессой Дианой, другие же раскритиковали ее образ, намекнув на необходимость пластической операции и отметив якобы неженственный внешний вид Бортич.
«Просто красавица! Богиня», «Принцесса Диана», «Красотка», «Пацан, ты зачем женское платье на себя надел», «Образ леди, а настройки злюки все те же. Кого пытаемся обмануть?», «Блефаропластика век нужна срочно», — высказались пользователи Сети.
На наплыв остроумных и не очень замечаний в комментариях Бортич ответила в своем стиле — максимально дерзко и с ноткой юмора.
Ранее Александра Бортич заявила, что сменила профессию.