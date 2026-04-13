Тейлор Свифт вновь втянута в судебную тяжбу между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони

Тейлор Свифт снова оказалась втянута в судебную тяжбу между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Имя звезды фигурировало в списке вопросов, над которым работают юристы обеих сторон. Этот список будет использоваться для отбора присяжных для заседания по делу в мае.
Имя Свифт появилось в перечне других известных людей, которые потенциально могли бы дать показания или быть упомянуты в ходе разбирательства. Адвокаты также добавили вопросы о том, знакомы ли потенциальные присяжные с такими знаменитостями, как Джастин Бальдони, Райан Рейнольдс, Робин Ливайли и несколько актеров из сериала «Это мы», в том числе Хасан Минхадж, Дженни Слейт и писательница Коллин Гувер.
В отдельном документе по этому делу команда Бальдони подала еще одно ходатайство с просьбой продлить рассмотрение обширного перечня свидетелей и вещественных доказательств Лайвли, который ее адвокаты представили в рамках совместного досудебного соглашения на этой неделе.
«Списки Лайвли в настоящее время непрактичны как для досудебного разбирательства, так и для судебного процесса. Они не позволяют выявить свидетелей и вещественные доказательства, с которыми на самом деле придется иметь дело сторонам, представляющим интересы продюсерской компании, и создают массу ненужной работы в то время, когда сторонам следует сосредоточить свои усилия на подготовке к судебному разбирательству», — говорится в документе.
Адвокаты Бальдони утверждают, что Блейк представила множество доказательств, которые имеют ограниченное отношение к делу или практическую ценность и не позволяют сделать вывод о том, что из них действительно может быть приобщено к делу в суде.