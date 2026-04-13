Самый неожиданный поворот случился с Сергеем Жигуновым. Его призвали в армию прямо в разгар подготовки ко второй части. Формально — катастрофа. Но Жигунов попал в кавалерийскую часть — единственную в СССР, где солдата могли отпускать на съемки. Вот только армейские правила не отменяли ни для кого. В середине съемочного процесса белокурый гардемарин Белов превратился в стриженого новобранца. Дружининой пришлось экстренно шить парик, но в некоторых сценах заметно, как неестественно лежат эти кудри. Зритель, конечно, не разглядел бы. Но сам Жигунов, говорят, так стеснялся своего вида, что начал комплексовать — а комплексующий актер на площадке становится капризным. Именно тогда, по воспоминаниям членов группы, он впервые позволил себе отказаться выходить на утреннюю смену. А однажды его и вовсе принесли на площадку на носилках — якобы от боли в животе. Врачи ничего не нашли. Но осадочек, как говорится, остался.