Как снимали фильм «Виват, гардемарины!» (1991): костыли, скандалы и голый Боярский

Ходят легенды о том, как снимали фильм «Виват, гардемарины!». Предлагаем их вспомнить
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Виват, гардемарины!
Кадр из фильма «Виват, гардемарины!»

Вторая часть приключений гардемаринов переносит зрителей в водоворот дворцовых интриг времен правления Елизаветы Петровны. Гардемарины вновь оказываются в эпицентре заговоров, шпионажа и любовных драм. Фильм «Виват, гардемарины!» должен был повторить оглушительный успех первой картины 1987 года, но что-то пошло не так. Зрители почувствовали фальшь — распалась легендарная троица, на площадке кипели скандалы, а режиссер Светлана Дружинина снимала продолжение едва ли не на честном слове и костылях. Тем не менее картина осталась в истории отечественного кино как пример того, как великое прошлое удерживается на энтузиазме единиц, пока вокруг рушится все. В статье рассказываем, как снимали фильм «Виват, гардемарины!» и через какие сложности пришлось пройти его создателям.  

Особенности съемочного процесса

Дружинина подошла к продолжению не как режиссер, а как полководец. У нее была сломанная нога, плохо работала рука, но она бесстрашно командовала парадом. И ее главным врагом оказался не холод, не безденежье, а упрямство ее же актеров.

Армейская стрижка

Самый неожиданный поворот случился с Сергеем Жигуновым. Его призвали в армию прямо в разгар подготовки ко второй части. Формально — катастрофа. Но Жигунов попал в кавалерийскую часть — единственную в СССР, где солдата могли отпускать на съемки. Вот только армейские правила не отменяли ни для кого. В середине съемочного процесса белокурый гардемарин Белов превратился в стриженого новобранца. Дружининой пришлось экстренно шить парик, но в некоторых сценах заметно, как неестественно лежат эти кудри. Зритель, конечно, не разглядел бы. Но сам Жигунов, говорят, так стеснялся своего вида, что начал комплексовать — а комплексующий актер на площадке становится капризным. Именно тогда, по воспоминаниям членов группы, он впервые позволил себе отказаться выходить на утреннюю смену. А однажды его и вовсе принесли на площадку на носилках — якобы от боли в животе. Врачи ничего не нашли. Но осадочек, как говорится, остался.

Сергей Жигунов в фильме Виват, гардемарины!
Сергей Жигунов в фильме «Виват, гардемарины!»

Сцена, где актера чуть не засосало в болото

Для съемок батальных сцен выбрали полигон в Алабино — место с танковыми гусеницами и болотами, напитанными мазутом. Лошади могли бежать только по узкому «гребешку» между колеями. Пиротехники должны были взрывать заряды за ухом коня, чтобы животное не видело вспышку. Но в суматохе один заряд рванул прямо перед мордой лошади Александра Домогарова (тогда он только озвучивал Жигунова, но уже присутствовал на площадке). Конь шарахнулся в сторону и ушел в трясину по самую шею. Домогаров, верхом, оказался в грязи с дизельным топливом. Костюм, сшитый в одном экземпляре, превратился в черную тряпку. Художник по костюмам рыдала в голос. Костюм в итоге отчистили.

Как режиссер заставила актрису плакать настоящими слезами

Кадр из фильма Виват, гардемарины!
Кадр из фильма «Виват, гардемарины!»

Татьяна Лютаева (Анастасия Ягужинская) никак не могла выдать нужную эмоцию в сцене, где де Брильи ее бьет по лицу. Она плакала по команде, но это были актерские слезы — Дружининой нужна была правда. И тогда режиссер сказала Боярскому, чтобы он ударил по-настоящему. Удар получился звонким — и Лютаева зарыдала уже непритворно. Эта сцена вошла в фильм. Но мало кто знает, что после дубля Боярский полчаса извинялся перед партнершей, а потом подарил ей цветы. Лютаева, кстати, на тот момент была на последних месяцах беременности — пышные платья скрывали живот, но сам факт делает эпизод еще более жестким.

«Ланфрен-ланфра» как спасательный круг

Композитор Виктор Лебедев и поэт Юрий Ряшенцев работали в цейтноте. Боярский, узнав, что его герой во второй части погибнет, попросил написать ему прощальную песню. Так родилась «Голубка». А знаменитое «ланфрен-ланфра» — это вообще бессмыслица. Ряшенцев просто имитировал старинные французские припевы, как «ой-лю-ли» в русских народных. Но эта бессмыслица стала самым узнаваемым музыкальным символом фильма. Парадокс: группа уставала до чертиков, скандалила, а когда Боярский начинал напевать «ланфрен-ланфра» между дублями, все замолкали и улыбались.

Кадр из фильма Виват, гардемарины!
Кадр из фильма «Виват, гардемарины!»

Когда проходили съемки фильма «Виват, гардемарины!»

Съемки второй части трилогии проходили в конце 1980-х годов, когда страна уже жила в предчувствии катастрофы. Первая картина стартовала в мае 1986 года, но почти сразу была остановлена из-за травмы режиссера. «Виват, гардемарины!» снимали в основном в 1989—1990 годах, а на экраны фильм вышел в 1991-м — в год распада СССР. Основные натурные съемки проходили в Москве и Подмосковье: княжеский дом (дворец Юсупова в Большом Харитоньевском переулке), Битцевский парк, экспериментальный танкодром в Алабино среди болот. Зимние сцены с участием Кристины Орбакайте (принцесса Фике) снимали в конце декабря в Битцевском парке.

Какие сложности возникли в процессе съемок

Кадр из фильма Виват, гардемарины!
Кадр из фильма «Виват, гардемарины!»

Проблем было столько, что их хватило бы на три фильма ужасов. Вот несколько, о которых обычно не пишут в глянце.

  • Лошади против актеров. После того как Харатьяна напоили перед сценой погони (по слухам, Шевельков с Жигуновым устроили розыгрыш), конь сбросил актера на землю. С тех пор Дмитрий боялся лошадей, но каждый день пересиливал себя. В сцене, где гардемарины скачут по лесу, у Харатьяна в глазах настоящий ужас — это не игра.

  • Толпы зевак как пятый элемент. Съемочную группу преследовали фанатки. Особенно в Литве, где снимали некоторые натурные сцены. Они прятались в кустах, лазали по деревьям, один раз чуть не сорвали дубль с Боярским в бане. Дружинина приказала оцепить периметр, но местные женщины нашли лазейку и наблюдали за голым актером из канавы. Боярский, выскочив, заметил их, расхохотался и убежал обратно — этот момент не вошел в фильм, но группа потом еще долго его вспоминала.

  • Евстигнеев: игра вслепую. Евгений Евстигнеев был уже очень болен. Он не учил текст, не репетировал. Просто выходил в кадр, смотрел на суфлера и выдавал такие монологи, что Наталья Гундарева плакала от восхищения. 

  • Людмила Гурченко и таз с горячей водой. Актриса снималась в неотапливаемом замке в ГДР. Платья покрывались инеем, губы синели. Дружинина велела поставить под ноги Гурченко таз с кипятком, но от пара запотевал объектив. Тогда оператор нашел выход: актрису переобули в валенки, которые были не видны под пышным платьем. 

Кто сыграл в фильме «Виват, гардемарины!»

Сергей Жигунов, Михаил Мамаев и Дмитрий Харатьян в фильме Виват, гардемарины!
Сергей Жигунов, Михаил Мамаев и Дмитрий Харатьян в фильме «Виват, гардемарины!»

Состав второй части — это история о том, как одни отказывались, другие соглашались, а третьи уже были не в себе.

  • Дмитрий Харатьян (Алеша Корсак) — единственный из тройки, кто не создавал проблем. Он был «рабочей лошадкой»: пел за себя и за Жигунова, терпел лошадей, не жаловался на холод. На площадке его называли «солдатик» — за стойкость.

  • Сергей Жигунов (Саша Белов) — актер, которого пришлось буквально вытаскивать из армии. После съемок второй части он ушел в проект «Сердца трех» с Шевельковым и больше с Дружининой не работал. Его голос в фильме — чужой (Александр Домогаров), и это решение режиссера до сих пор вызывает споры.

  • Михаил Мамаев (брат Оленева) — человек, которого нашли в ресторане. Он не верил, что его утвердили, и первые две недели ждал подвоха. Сыграл неплохо, но зритель уже полюбил Шевелькова, так что Мамаева не приняли. Обиднее всего: он ни в чем не был виноват.

  • Михаил Боярский (шевалье де Брильи) — единственный, кто с самого начала предрекал фильму успех. В отличие от коллег, которые относились к «Гардемаринам» как к детскому кино, Боярский выкладывался на все сто.

  • Татьяна Лютаева (Анастасия) — беременная актриса, которая скрывала живот под платьями. После съемок уехала рожать, а через месяц вернулась на озвучку. 

Также в фильме приняли участие Михаил Ефремов, Евгений Евстигнеев, Людмила Гурченко, Ольга Машная, Владимир Балон и другие артисты. 

Интересные факты о фильме «Виват, гардемарины!»

Кадр из фильма Виват, гардемарины!
Кадр из фильма «Виват, гардемарины!»

Помимо уже перечисленных драм, есть еще несколько любопытных деталей, которые остаются за кадром даже самых подробных мемуаров.

  • Пожар как знак свыше. Дружинина не хотела браться за «Гардемаринов». Рукопись Соротокиной лежала у нее месяцами. А потом в квартире режиссера случился пожар — сгорела библиотека, но папка с романом осталась нетронутой. Дружинина, человек не религиозный, восприняла это как знак. 

  • Почему Жигунов говорит голосом Домогарова. Режиссер посчитала, что у Сергея слишком мягкий тембр для брутального Белова. Домогаров тогда был никому не известен, но его голос — с хрипотцой, мужской — идеально лег на образ. Сам Жигунов обижался. А Домогаров спустя годы сыграл уже не голосом, а лицом — Пашу Горина в третьей части.

  • Шевельков ненавидел свою роль настолько, что сжег мосты. Он не просто ушел — он публично называл «Гардемаринов» «пошлостью» и говорил, что эта роль перечеркнула его карьеру. Дружинина в ответ вырезала его имя из титров второй части (хотя он там не снимался, но упоминался в благодарностях). Они не разговаривали 20 лет. Помирились только в 2010-х на юбилее Харатьяна.

  • Самая дорогая картонная коробка в истории кино. Каскадеры падали на картон с высоты 5 м. В одном из дублей коробка сложилась, и трюкач сломал три ребра. Дальше падали на две коробки сразу. Это не героизм — это отсутствие денег.