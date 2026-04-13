Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли переезжают из Лондона

Звездная пара, известная своей любовью к уединению, меняет приоритеты. 38-летняя модель Роузи Хантингтон-Уайтли и ее 58-летний партнер, Джейсон Стэйтем, решили покинуть столицу Великобритании ради идиллии в сельской местности. Как оказалось, причиной переезда стала не только усталость от светской жизни, но и проблемы со здоровьем Роузи: возвращение в шумный Лондон после десяти лет в США обострило ее мигрени.
Влюбленные, которые воспитывают сына и дочь, уже присмотрели себе новый дом в графстве Нью-Форест.
«Я мечтала об этом с тех пор, как покинула родной дом. Там будет природа, грязь и дети, лазающие по деревьям. Лондон по выходным — это бесконечные мероприятия. Я хочу покоя», — откровенно поделилась экс-модель Victoria’s Secret в интервью.
