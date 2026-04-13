Карьера Блейк Лайвли в Голливуде окончательно загублена из-за судебных исков

Один из руководителей Disney заявил, что карьера Блейк Лайвли терпит крах из-за громкого судебного разбирательства с Джастином Бальдони.
«Этот процесс разрушил ее карьеру в Голливуде. По правде говоря, она никогда не была такой уж популярной. У нее была репутация сложной в общении, она была из тех токсичных людей, которые всегда считают, что знают лучше всех», — заявил инсайдер, работавший с актрисой, в интервью изданию Daily Mail.
По словам руководителя Disney, 38-летняя Блейк «сама виновата и может за это поплатиться». Он утверждает, что в Голливуде не льют по ней слезы.
Напомним, в декабре 2024 года Лайвли подала в суд на Бальдони за предполагаемые сексуальные домогательства, сославшись на несколько инцидентов, произошедших во время съемок фильма «Все закончится на нас».
Джастин отверг обвинения своей коллеги и подал встречный иск на 400 миллионов долларов, который в итоге был отклонен в июне. Однако судья отклонил и обвинения Лайвли в сексуальных домогательствах, оставив в силе только три иска против режиссера: о публичной мести, нарушении условий контракта и пособничестве в мести.
«Мы очень рады, что суд отклонил все иски о сексуальных домогательствах и все иски, поданные против отдельных ответчиков. Это были очень серьезные обвинения, и мы благодарны суду за тщательный анализ фактов, законодательства и представленных объемных доказательств», — заявила команда Бальдони