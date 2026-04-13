Райан Рейнольдс выступит в суде против Джастина Бальдони в защиту Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс официально вошел в список свидетелей по резонансному делу вокруг фильма «Все закончится на нас». Актер даст показания в поддержку своей супруги Блейк Лайвли в рамках ее иска против Джастина Бальдони и студии Wayfarer. Ожидается, что Рейнольдс раскроет детали производства и маркетинга картины, которые стали эпицентром затяжного конфликта.
Несмотря на масштаб претензий, в начале апреля 2026 года судья Льюис Лиман отклонил 10 из 13 пунктов иска Лайвли, включая ключевые обвинения в клевете и сексуальных домогательствах. Суд постановил, что статус независимого подрядчика не позволяет актрисе претендовать на защиту по федеральным законам о харассменте, применимым лишь к штатным сотрудникам.
Тем не менее, разбирательство продолжается по оставшимся эпизодам, где показания Рейнольдса могут стать решающими. Помимо него, для дачи показаний в суд могут быть вызваны актриса Дженни Слейт и автор романа Колин Гувер.