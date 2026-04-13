Барби Феррейра рассказала о своем «перерождении» и уходе из «Эйфории»

Барби Феррейра поделилась мыслями о завершении работы в «Эйфории», назвав этот этап поворотным в своей карьере. По словам актрисы, съемки в сериале способствовали ее глубокой внутренней трансформации, благодаря которой она вышла на новый профессиональный уровень.
«Я просто хотела играть и исполнять разные роли, и если бы “Эйфория” могла мне в этом помочь, я бы с удовольствием снималась в ней вечно, сколько бы времени это ни заняло», — объяснила Феррейра в недавнем интервью.
За это время Феррейра успела сняться в хорроре «Лики смерти» и музыкальной комедии «Удары Майл-Энда», отметив, что этот опыт помог ей значительно вырасти как профессионально, так и личностно. «После ухода я стала совершенно другой актрисой и, честно говоря, совершенно другим человеком. Этот опыт заставил меня повзрослеть так, как я и представить не могла», — резюмировала звезда.