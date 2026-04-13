Байопик о Майкле Джексоне выйдет в российский прокат

Кинокомпания «Вольга» официально выпустит байопик о Майкле Джексоне в российский прокат — премьера состоится 28 мая спустя месяц с мирового релиза, который запланирован на 24 апреля.
Лента «Майкл» режиссера Антуана Фукуа расскажет о закулисной жизни певца Майкла Джексона, который является одной из самых значимых фигур музыки прошлого столетия.
Роль Майкла Джексона в фильме исполнил Джаафар Джексон, который является племянником исполнителя. Несмотря на то, что «Майкл» станет дебютом для 29-летнего Джафаара в большом кино, продюсеры выбрали на главную роль именно племянника Джексона, поскольку он идеально повторяет его движения, мимику и голос.
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Картина «Майкл» выйдет спустя почти 17 лет со смерти певца.