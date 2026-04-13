Музыкант Labrinth рассказал, почему его треков не будет в новом сезоне «Эйфории»

В связи с конфликтом с HBO музыкант принял решение изъять свою музыку у сервиса, которая была написана специально для последнего сезона шоу
Кадр из сериала «Эйфория» (3 сезон)
Кадр из сериала «Эйфория» (3 сезон)

Музыкант Тимоти Ли Маккензи, известный под сценическим псевдонимом Labrinth, назвал причину того, почему его композиций не будет в третьем и заключительном сезоне сериала «Эйфория».

«Когда я работаю с кем-то, то видение эти людей для меня очень важно. Но я не позволяю людям относиться ко мне как к дерьму. Это причина, по которой я ушел», — заявил Labrinth.

В связи с конфликтом с HBO музыкант принял решение изъять свою музыку у сервиса, которая была написана специально для последнего сезона шоу. Labrinth был ведущим музыкантом первых двух сезонов «Эйфории», которые, как считают фанаты, имели определенный шарм и эстетику как раз благодаря трекам исполнителя.

Премьера третьего сезона «Эйфории» состоялась 12 апреля. Всего в заключительном сезоне 8 серий, которые сервис HBO будет выпускать раз в неделю.