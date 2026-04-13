Музыкант Labrinth рассказал, почему его треков не будет в новом сезоне «Эйфории»

Музыкант Тимоти Ли Маккензи, известный под сценическим псевдонимом Labrinth, назвал причину того, почему его композиций не будет в третьем и заключительном сезоне сериала «Эйфория».
«Когда я работаю с кем-то, то видение эти людей для меня очень важно. Но я не позволяю людям относиться ко мне как к дерьму. Это причина, по которой я ушел», — заявил Labrinth.
В связи с конфликтом с HBO музыкант принял решение изъять свою музыку у сервиса, которая была написана специально для последнего сезона шоу. Labrinth был ведущим музыкантом первых двух сезонов «Эйфории», которые, как считают фанаты, имели определенный шарм и эстетику как раз благодаря трекам исполнителя.
Премьера третьего сезона «Эйфории» состоялась 12 апреля. Всего в заключительном сезоне 8 серий, которые сервис HBO будет выпускать раз в неделю.