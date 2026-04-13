Прилучный с женой, Бондаренко с детьми: звезды на премьере семейной комедии

Как прошла светская премьера фильма «Приключения желтого чемоданчика», смотрите в фоторепортаже Кино Mail
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
На премьере фильма «Приключения желтого чемоданчика / фото: пресс-служба
В московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера семейной комедии «Приключения желтого чемоданчика». Среди гостей вечера были Павел Прилучный с супругой Зепюр, Янина Студилина, Станислав Бондаренко с женой и детьми, Сарик и Гевонд Андреасяны, а также другие знаменитости.

Картину со сцены представили режиссер Денис Гуляр, генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева, актеры, продюсеры и другие участники съемочной группы.

Павел и Зепюр Прилучные / фото: пресс-служба
Станислав Бондаренко с семьей / фото: пресс-служба
Янина Студилина / фото: пресс-служба
Фильм, основанный на одноименной повести, посвящен ее автору, Софье Прокофьевой, ушедшей из жизни 7 мая 2025 года в возрасте 96 лет.

Герой киноленты — стеснительный мальчик Петя, которому трудно заводить друзей. К нему на помощь приходит чудесный доктор, в чемодане которого найдутся пилюли от всех недугов. Но их планы рушатся, когда чемоданчик похищают. Так начинаются приключения Пети в поисках волшебной вещицы, за которой охотится загадочный байкер Артур (Прилучный).

На премьере фильма «Приключения желтого чемоданчика / фото: пресс-служба
Сарик Андреасян / фото: пресс-служба
Михаил Горевой и Дмитрий Горевой / фото: пресс-служба
В картине также снимались Олег Комаров, Людмила Артемьева, Александр Яцко, Никита Тарасов, Александр Головин, Оливье Сиу и другие. 

Проект создан Киностудией Горького, входящей в Московский кинокластер, совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян». Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».

Фильм «Приключения желтого чемоданчика» выйдет в широкий прокат 23 апреля.