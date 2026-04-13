Сериал Райана Рейнольдса «Добро пожаловать в Рексхэм» продлили на три сезона

Сериал будет выходить минимум до восьмого сезона включительно
Райан Рейнольдс
Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media.ru

Издание Variety cсообщает, что футбольный сериал Райана Рейнольдса «Добро пожаловать в Рексем» получил одобрение еще на три сезона — таким образом, шоу будет выходить минимум до восьмого сезона включительно.

Впервые шоу актера вышло в 2022 году — в центре сюжета лежит история британского футбольного клуба «Рексем», который Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни купили в 2020 году. Новые владельцы пытаются привести его к победам, но есть один нюанс — Рейнольдс и МакЭлхенн не знают, как реализовать свой план. В шоу Райан Рейнольдс исполнил роль самого себя.

Кадр из сериала «Добро пожаловать в Рексем» (1 сезон)

Премьера пятого сезона «Добро пожаловать в Рексем» состоится 14 мая этого года. В сезоне заявлено восемь эпизодов.