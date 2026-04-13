Заподозрить неладное можно уже в конце первого приключения с золотым идолом, когда Индиана Джонс (Харрисон Форд) спасается вплавь от туземцев. На поплавок поджидающего его самолета герой выползает в насквозь промокшей одежде, что логично. Но когда самолет взлетает, в кадре оказывается фигура в шляпе с бьющимися на ветру курткой и штанами. Либо одежда главного героя вмиг просохла, либо Индиана улетел на другом самолете без номера на борту, который можно заметить на одном из кадров.