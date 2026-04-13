Любой фанат телесериала «Теория большого взрыва» помнит серию, в которой Эми испортила Шелдону его любимый фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Шелдон страшно обижается на свою девушку, но здравое зерно в словах героини Майем Биалик есть, ведь при внимательном просмотре можно заметить множество нестыковок, ставящих под сомнение реальность происходящего.
Сухим из воды
Заподозрить неладное можно уже в конце первого приключения с золотым идолом, когда Индиана Джонс (Харрисон Форд) спасается вплавь от туземцев. На поплавок поджидающего его самолета герой выползает в насквозь промокшей одежде, что логично. Но когда самолет взлетает, в кадре оказывается фигура в шляпе с бьющимися на ветру курткой и штанами. Либо одежда главного героя вмиг просохла, либо Индиана улетел на другом самолете без номера на борту, который можно заметить на одном из кадров.
Географические новости
Теоретически действие фильма происходит в 1936 году. Однако наша ли это планета? Усомниться в этом позволяют красивые вставки, на которых демонстрируются маршруты перелетов доктора Джонса. Сначала по пути в Непал он пролетает над Таиландом. А затем, отправляясь в Египет, пересекает воздушное пространство Иордании. Однако в нашей истории в 1936-м эти страны назывались Сиам и Трансиордания.
Сомнения вызывает и «Египет». Во-первых, на подконтрольной британцам территории немецких солдат едва ли не больше, чем местных арабов. Во-вторых, там живут некоторые нетипичные для Африки животные, а именно гремучая змея, которую Индиана встречает, поднимаясь к потолку Темницы душ. На нашей планете эти пресмыкающиеся обитают в Южной и немного в Северной Америке.
Тайная комната
По меткому замечанию Эми Фара Фаулер без Индианы нацисты попросту не нашли бы ковчег. Но не должен был его откопать и сам доктор Джонс, поскольку ищет не там. Так, в середине картины Индиана и его верный друг Саллах (Джон Рис-Дэвис) подходят к входу к комнате с картой, выглядящему как практически горизонтальный круглый люк.
Но затем они, вероятно, решают заглянуть в другое помещение, в которое отважный археолог спускается по веревке из отверстия, расположенного под значительным углом к горизонтали.
Кроме того, герой Харрисона Форда неправильно использует амулет. В Каире переводчик древних текстов говорит ему, что украшение нужно насадить на посох в шесть кадамов. Доктор Джонс сразу прикидывает, что это около 180 сантиметров. Но один кадам необходимо отнять в знак уважения к богу. Итого: 150 см. Но в комнате с картой посох с навершием оказываются заметно выше доктора Джонса и показывать правильное место не может.
Оружейный вопрос
Необъяснимым образом в реальности фильма возникают образцы оружия, которых попросту не существовало в 1936 году. Так, многие нацисты вооружены пистолетами-пулеметами МР-38, вставшими на вооружение немецкой армии в 1938 году. Из того же года прибыл пистолет Walther Р38, которым вооружен пилот нацистского самолета.
Еще более далекий прыжок во времени совершил гранатомет, с которым Индиана Джонс устроил засаду на процессию с ковчегом. Мало того, что гранатометы в принципе появились уже после начала Второй мировой, так на плече у Инди оказывается советский РПГ-7, поступивший на вооружение в 1961 году.
Но самые интересные метаморфозы происходят с личным оружием бравого археолога. Собираясь в путешествие он кладет в чемодан револьвер. С ним же предлагает немцам отпустить Мэрион (Карен Аллен) в ее баре в Непале.
Но в начавшейся сразу после этого драке в руках у Индианы Джонса обнаруживается автоматический пистолет. В Каире, столкнувшись с одетым в черное фехтовальщиком, Инди убивает его из револьвера. А на судне Катанги вновь демонстрирует пистолет.
Операция телепортация
Заподозрить неладное позволяют также внезапные перемещения героев. Например, в сцене гибели Мэрион Индиана Джонс стреляет в водителя грузовика, стоя спиной к прилавку с булочками, а еще дальше располагается некое здание.
Но в следующем кадре грузовик и археолог перемещаются на какую-то площадь, где грузовик благополучно взрывается.
Впрочем, искусством телепортации Индиана Джонс щедро делится со своими учениками. Как минимум с девушкой, отправляющей ему секретное послание с помощью надписи на веках. До моргания она сидит прямо у окна.
Но для признания в нежных чувствах юная особа неведомым образом смещается к середине аудитории.