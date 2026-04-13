Актер Даниил Воробьев отреагировал на критику сериала «Жар»

Актер Даниил Воробьев признался, что до недавнего времени не читал критику своих проектов, но сделал это после премьеры сериала «Жар». Она состоялась в сентябре 2025 года на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Тогда история, где Воробьев сыграл самовлюбленного шеф-повара, отвергнутого всеми престижными ресторанами из-за сложного характера, вызвала неоднозначную реакцию публики.
«Несколько десятков раз пожалел о том, что я сожрал такое количество мнений. Меня очень сильно унесло. После этого я понял, что точно не буду смотреть на свою работу глазами постороннего человека», — поделился актер.
Воробьев добавил, что судить о целом высказывании лишь по первым эпизодам, которые представили на фестивале, сложно.
«Конечно, “Жар” не упирается в клишированное представление сериала про кухню. Это работа, которая наполнена метафорами и сложными смыслами. У нее особенный киноязык — мы экранизировали тишину. Потом — гипербола, которая есть у героя в первых двух сериях, совершенно неслучайна», — объяснил актер.