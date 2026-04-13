Актер Даниил Воробьев отреагировал на критику сериала «Жар»

Артист прокомментировал негативные оценки в адрес сериала
Кадр из сериала «Жар»
Кадр из сериала «Жар»

Актер Даниил Воробьев признался, что до недавнего времени не читал критику своих проектов, но сделал это после премьеры сериала «Жар». Она состоялась в сентябре 2025 года на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Тогда история, где Воробьев сыграл самовлюбленного шеф-повара, отвергнутого всеми престижными ресторанами из-за сложного характера, вызвала неоднозначную реакцию публики.

«Несколько десятков раз пожалел о том, что я сожрал такое количество мнений. Меня очень сильно унесло. После этого я понял, что точно не буду смотреть на свою работу глазами постороннего человека», — поделился актер.

Воробьев добавил, что судить о целом высказывании лишь по первым эпизодам, которые представили на фестивале, сложно.

«Конечно, “Жар” не упирается в клишированное представление сериала про кухню. Это работа, которая наполнена метафорами и сложными смыслами. У нее особенный киноязык — мы экранизировали тишину. Потом — гипербола, которая есть у героя в первых двух сериях, совершенно неслучайна», — объяснил актер.