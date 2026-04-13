Экс-возлюбленная Павла Прилучного объявила о скорой свадьбе

Актриса Мирослава Карпович намекнула, что выходит замуж за возлюбленного
Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович, известная по роли в сериале «Папины дочки», объявила о предстоящей свадьбе с коллегой Евгением Банифатовым. Об этом сообщает издание «СтарХит».

В своем аккаунте в соцсетях Карпович подтвердила слухи о романе и планах создать семью.

Евгений Банифатов и Мирослава Карпович / фото: соцсети

«Мы не выставляли отношения напоказ, зачем это в медиа? Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей “Мастер и Маргарита” и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу, для меня это очень важно», — написала актриса, ранее бывшая в отношениях с Павлом Прилучным.

По данным издания, церемония, вероятно, пройдет уже в мае. Молодожены планируют отправиться в свадебное путешествие в июне. Подготовка к торжеству, как пишет «СтарХит», идет в ускоренном режиме из-за плотного рабочего графика Карпович.

Источник издания, близкий к театральной труппе, также поделился деталями. По его словам, во время одного из последних спектаклей Мирослава Карпович и Евгений Банифатов были замечены целующимися за кулисами. Инсайдер добавил, что у пары даже общая гримерка.