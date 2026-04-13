Софья Эрнст отметила 38-й день рождения вместе с мужем

Актриса Софья Эрнст отметила свой 38-й день рождения в кругу семьи и друзей. Праздничные моменты она поделилась с подписчиками в соцсети.
Торжество прошло 12 апреля. На вечеринке присутствовал супруг именинницы, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
В одном из опубликованных видео пара позирует вместе. Для своего праздника Софья Эрнст выбрала яркий образ: белую футболку с рисунком, длинную розовую юбку и традиционный кокошник. Константин Эрнст был в классическом черном костюме и темной футболке.
Ранее Софья Эрнст сменила имидж после многочисленных просьб фанатов.