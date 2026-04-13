Полноценный трейлер предстоящего блокбастера «Мстители: Доктор Дум» первые фанаты франшизы смогут увидеть на выставке CinemaCon, которая стартует 13 апреля 2026 года в Лас-Вегасе.
По словам кинокритика Джона Кампеа, есть большая вероятность, что ролик покажут 16 апреля. Вероятно, после показа на мероприятии, видео будет выложено на видеоканале Marvel.
На данный момент у фильма вышло несколько коротких тизеров с завораживающе мрачной атмосферой. Один из роликов посвящен Тору, на другом появляются профессор Икс и Магнето.
В новом кинокомиксе Роберт Дауни-мл., снимавшийся ранее в роли Железного человека, неожиданно возвращается в образе злого ученого Доктора Дума. Компанию ему составят Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи) и новички из «Фантастической четверки». Также зрителей ждет возвращение легенд эпохи Fox: Патрика Стюарта, Хью Джекмана, Иэна МакКеллена и других актеров из «Людей Икс».
Студия Marvel уже провела закрытый тестовый показ фильма «Мстителей: Доктор Дум». Подробности зрителям разглашать было нельзя, но первые короткие отзывы в подавляющем большинстве были положительными.
Фильм «Мстители: Доктор Дум» снят братьями Руссо, авторами таких картин, как «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», по сценарию их давних соавторов Стивена МакФили и Майкла Уолдрона.
Мировая премьера супергеройского блокбастера состоится 18 декабря 2026 года.
Читайте также, что еще известно о фильме «Мстители: Доктор Дум».