Студия Marvel уже провела закрытый тестовый показ фильма «Мстителей: Доктор Дум». Подробности зрителям разглашать было нельзя, но первые короткие отзывы в подавляющем большинстве были положительными.



Фильм «Мстители: Доктор Дум» снят братьями Руссо, авторами таких картин, как «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», по сценарию их давних соавторов Стивена МакФили и Майкла Уолдрона.