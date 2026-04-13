Угольников: сценарий «Знамени Победы» дорабатывают с учетом исторических деталей

Режиссер отметил, что в картине прежде всего важна достоверность
Игорь Угольников, фото: пресс-служба
Игорь Угольников, фото: пресс-служба

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сценарий фильма о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине 1945 года под названием «Знамя Победы» дорабатывается с учетом исторических деталей и экспертных замечаний. Об этом в интервью ТАСС сообщил режиссер проекта, генеральный директор киностудии «Военфильм», народный артист РФ Игорь Угольников.

«Сценарий до сих пор дорабатывается, потому что в самой истории содержится много подробностей и мелочей, которые нельзя упустить. В этой картине прежде всего важна достоверность, и уже потом эмоциональность», — отметил режиссер.

По его словам, сценарий уже получил экспертную оценку председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента РФ Владимира Мединского.

Игорь Угольников

Угольников подчеркнул, что в фильме будут отражены судьбы всех основных участников водружения знамени над Рейхстагом. «Все наши знаменосцы — Михаил Егоров, Мелитон Кантария, Алексей Берест, Виктор Провоторов, Рахимжан Кошкарбаев, Григорий Булатов и группа Макова — все, кто водружал свои знамена Победы, в кино, конечно, будут», — добавил он. Ранее режиссер сообщил ТАСС, что Героя России Алексея Береста в фильме сыграет российский актер Кирилл Зайцев.

Отдельно режиссер рассказал о создании масштабных декораций для картины. «Рейхстаг уже практически построен на кинопарке “Москино”, за что я очень благодарен лично мэру столицы Сергею Собянину и Правительству Москвы, не только за строительство декорации Рейхстага для нашего фильма, но и вообще для создания всего комплекса кинопарка “Москино”», — заключил режиссер.

В ночь на 1 мая 1945 года красное знамя на куполе Рейхстага водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария под прикрытием автоматчиков из роты старшего сержанта Ильи Сьянова. Выполнение боевой задачи по водружению Знамени Победы на крыше германского парламента возглавил замполит батальона лейтенант Алексей Берест.