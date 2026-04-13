Егор Бероев с возлюбленной представили свой фильм «Кукла» в Японии

В Токио прошла мировая премьера драмы «Кукла» — режиссерского дебюта Егора Бероева. Картину представил сам Бероев вместе с 21-летней Анной Панкратовой, которая исполнила главную роль.
Показ состоялся при поддержке «Российского фестиваля культуры в Японии 2026». После просмотра зрители пообщались с создателями фильма: задали вопросы режиссеру и актрисе, поделились впечатлениями. По словам Бероева, японская публика приняла картину с неожиданной теплотой.
«Мы никогда не думали, что этот фильм могут показать в Японии, но по цвету, построению кадра, ритму и актерской работе он оказался очень созвучен японскому восприятию», — отметил постановщик.
Бероев подчеркнул, что много вопросов было обращено Анне Панкратовой: «Японцы были поражены ее эмоциональным погружением в образ».
По сюжету фильма, юная Надя (Панкратова) совершает роковую ошибку и оказывается в тюрьме, где рожает дочь. Спустя годы Надя выходит на свободу и отправляется на поиски своего ребенка. Единственным, кто протягивает ей руку, становится новый знакомый Андрей. Но смогут ли они пройти весь путь вместе?
Егор Бероев выступил не только в качестве режиссера и сценариста, но и исполнил роль отца главной героини. С Анной Панкратовой он познакомился во время кастинга. В феврале 2026 года СМИ стало известно о романе между артистами.
В фильме снимались также Никита Тезин, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова.
Прокатом «Куклы» занимается компания Ray of Sun Pictures. В российских кинотеатрах лента появится 30 апреля 2026 года.