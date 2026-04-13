Егор Бероев с возлюбленной представили свой фильм «Кукла» в Японии

Егор Бероев и 21-летняя актриса Анна Панкратова презентовали картину в Токио
Кадр из фильма «Кукла»
В Токио прошла мировая премьера драмы «Кукла» — режиссерского дебюта Егора Бероева. Картину представил сам Бероев вместе с 21-летней Анной Панкратовой, которая исполнила главную роль.

Показ состоялся при поддержке «Российского фестиваля культуры в Японии 2026». После просмотра зрители пообщались с создателями фильма: задали вопросы режиссеру и актрисе, поделились впечатлениями. По словам Бероева, японская публика приняла картину с неожиданной теплотой.

Егор Беров и Анна Панкратова / фото: пресс-служба
«Мы никогда не думали, что этот фильм могут показать в Японии, но по цвету, построению кадра, ритму и актерской работе он оказался очень созвучен японскому восприятию», — отметил постановщик.

Бероев подчеркнул, что много вопросов было обращено Анне Панкратовой: «Японцы были поражены ее эмоциональным погружением в образ».

Анна Панкратова / фото: пресс-служба
По сюжету фильма, юная Надя (Панкратова) совершает роковую ошибку и оказывается в тюрьме, где рожает дочь. Спустя годы Надя выходит на свободу и отправляется на поиски своего ребенка. Единственным, кто протягивает ей руку, становится новый знакомый Андрей. Но смогут ли они пройти весь путь вместе?

Кадр из фильма «Кукла»
Егор Бероев выступил не только в качестве режиссера и сценариста, но и исполнил роль отца главной героини. С Анной Панкратовой он познакомился во время кастинга. В феврале 2026 года СМИ стало известно о романе между артистами.

В фильме снимались также Никита Тезин, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова.

Прокатом «Куклы» занимается компания Ray of Sun Pictures. В российских кинотеатрах лента появится 30 апреля 2026 года.