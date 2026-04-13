В «Кион» назвали самые популярные боевики среди россиян

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сериалы «Игра престолов» и «Опасный» вошли в число самых популярных проектов в жанре боевика среди российских зрителей. Это следует из исследования онлайн-кинотеатра «Кион», которое есть в распоряжении ТАСС.
«В преддверии выхода криминальной экшн-драмы “Приговор”, сцены которой насыщены драками, перестрелками и погонями — ключевыми элементами жанра “боевик”, онлайн-кинотеатр “Кион” проанализировал востребованность этого направления кинематографа среди зрителей. Самым популярным тайтлом в жанре “боевик” в онлайн-кинотеатре стал российский сериал “Опасный”. Бронза отошла культовой “Игре престолов”», — говорится в сообщении.
Лидером рейтинга стал российский сериал «Опасный». Второе место занял китайский анимационный проект «Трон, отмеченный богом», а третью позицию — сериал «Игра престолов». В первую пятерку также вошли российские проекты «Рикошет» и «Волкодав». Во второй части рейтинга расположились «Боевой континент», «Желтый глаз тигра», «Боевой континент 2. Непревзойденный клан», а также «Под прикрытием» и «Чужой».
Как отмечают эксперты, интерес к боевикам носит выраженный сезонный характер. Наиболее высокий уровень просмотров фиксируется в зимне-весенний период — в январе, феврале и апреле. В то же время в летние месяцы, особенно в июне, наблюдается спад интереса. Разрыв между самым популярным и наименее востребованным месяцами достигает около 40%.
По данным исследования, рост популярности боевиков связан с увеличением предложения контента в этом жанре и интересом аудитории к насыщенным действием сюжетам — с погонями, перестрелками и сложными драматическими линиями.