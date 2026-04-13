Угольников поедет в зону СВО для подготовки к съемкам фильмов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор киностудии «Военфильм», народный артист РФ Игорь Угольников планирует поездку в зону специальной военной операции для подготовки к съемкам двух фильмов про СВО. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Эта тема разрабатывается сейчас на нашей студии, мне нужно будет самому еще поехать в зону СВО, все посмотреть и внимательно изучить. Я обязательно поеду туда после майских праздников», — сказал он.
Ранее Угольников сообщил в интервью ТАСС, что студия «Военфильм» работает над двумя фильмами о специальной военной операции. По его словам, работа над этой темой требует особого подхода из-за «постоянных изменений обстановки» на фронте.