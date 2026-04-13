«Союзмультфильм» зарегистрировал товарный знак с царевной Забавой

«Союзмультфильм» ведет работу по сохранению и восстановлению классики отечественной анимации на постоянной основе. За прошедшие годы для кинотеатрального показа были подготовлены свыше 80 лент. Среди них такие шедевры, как «Щелкунчик», «Снежная королева», «Тайна третьей планеты», «Чиполлино», «Приключения Буратино».