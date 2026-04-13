Угольников: студия «Военфильм» работает над двумя картинами про СВО

Работа требует особого подхода из-за динамичности и сложности темы, отметил народный артист РФ
Игорь Угольников
Игорь Угольников

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Киностудия «Военфильм» ведет работу над двумя проектами, посвященными специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС сообщил народный артист РФ генеральный директор студии Игорь Угольников.

«[В разработке у киностудии находятся] две новые картины о нашей специальной военной операции», — сказал он.

По словам Угольникова, работа над этой темой требует особого подхода из-за ее динамичности и сложности. «Сейчас к ней очень трудно подходить, поскольку ситуация быстро меняется — 2023 год совсем не похож на 2025, и даже нынешние участники специальной военной операции, наши товарищи и защитники Отечества, уже все по-другому воспринимают», — отметил он.

Режиссер подчеркнул, что при создании фильмов о СВО важно учитывать постоянные изменения обстановки. «При создании картин про СВО за изменениями ситуации надо поспевать, но у студии “Военфильм” есть планы по созданию двух картин о СВО», — заключил он.