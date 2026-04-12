Гальцев вспомнил, как режиссер «Шерлока Холмса» не хотел его снимать из-за «Аншлага»

Актер и юморист Юрий Гальцев признался ТАСС, что режиссер Игорь Масленников не хотел снимать его в фильме «Русские деньги» после утверждения.
Гальцев объяснил, что поначалу Масленников не хотел с ним работать из-за съемок в «Аншлаге».
«Он меня пригласил к себе, я приехал на “Ленфильм”. Смотрю, а у него такое грустное лицо. Он говорит: “Юрочка, я не буду тебя снимать в фильме”. У меня шок, потому что он уже меня утвердил, я хорошо показался, были пробы. Я спросил: “Почему?” Он ответил: “Слушай, я посмотрел “Аншлаг”. Я тебя увидел как-то не так, как хотел”. Он не сказал, хорошо это или плохо. Он никого не хотел позорить или обижать. Я ответил: “Так это же совсем другое”», — вспомнил Гальцев.
Артист отметил, что очень хотел сняться у Масленникова, но понимал, о чем идет речь. По словам Гальцева, «Аншлаг» — «с другой полки» и показывает другой типа юмора, который не всем может быть по вкусу. Юморист признался, что очень хотел сняться у Масленникова, поэтому уговаривал его посотрудничать.
«Я продолжал: “Игорь Федорович, ну что же вы? Я очень хочу”». Но он как-то так ответил: «Я надеюсь, ты больше не будешь там сниматься». Я говорю: «Ну… в ближайшее время точно нет». Врать мне ему не хотелось. У меня так, по сути, и получилось, я в тот период из «Аншлага» вышел", — рассказал актер.