Александр Домогаров назвал ушедшую из жизни экс-супругу своим главным другом

Александр Домогаров назвал свои отношения со второй бывшей женой Ириной Гуненковой, которая умерла от рака в 2023 году, единственно верными. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на интервью артиста журналу «Караван историй».
Пара рассталась спустя 12 лет брака, воспитав сына Александра. По словам Домогарова, даже после официального развода они остались близкими людьми. Он всегда считал Гуненкову своим главным другом и в трудные минуты обращался за советом именно к ней. Однако такая сильная привязанность мешала ему строить новое личное счастье.
Избранницы актера ревновали его к Ирине и не хотели мириться с тем, что она продолжает занимать важное место в его сердце. Конфликты на этой почве приводили к расставаниям. Домогаров признался, что так и не встретил женщину, способную понять и принять его взгляды.
«Многие не понимают суть наших взаимоотношений. Для меня эти отношения ясны и понятны, более того — они для меня единственно верные в моей жизни. Перестать ночевать в одном помещении и поставить штамп о разводе для меня совершенно не означало разрыва отношений, необщения и жизни без них. Оставаться вместе уже было невозможно, и мы это понимали оба», — отметил артист.