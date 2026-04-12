Актриса Любовь Аксенова стала продюсером

Актриса Любовь Аксенова спродюсировала фильм
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова

Актриса Любовь Аксенова рассказала на шоу «Кстати», что спродюсировала кино.

Аксенова работала над фильмом «Пока небо смотрит», который выйдет в мае. Артистка призналась, что продюсерский опыт стал для нее новым вызовом.

«Это совершенно новый опыт для меня. У нас фильм про танцы, потрясающие танцоры, актеры и правда настоящие звезды брейк-данса», — поделилась актриса.

Картина рассказывает об андеграундных танцорах, которые хотят стать известными. В фильме приняли участие звезды танцевальных шоу Алиса Белопросова и Кристина Кулакова. В ролях: Дарья Екамасова, Александра Киселева и звезда «Слова пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев.

Любовь Аксенова стала известна после выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», в котором она исполнила роль Юлии Пчелкиной. В ее фильмографии более 70 работ. Она играла в таких проектах, как «Без меня», «Бывшие. Happy end», «Преступление и наказание», «Нюрнберг», «Настя, соберись!», «Мятеж», «Содержанки», «Бывшие», «Мажор».