Анна Пересильд о травле: «Проходить через хейт ужасно непросто»

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна призналась, что ей трудно справляться с хейтом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Анна Пересильд заявила, что ей хотелось бы, чтобы в мире стало больше добрых и светлых людей. Она обратила внимание, что в сети пишут много обидных слов, осуждая других за внешний вид и предпочтения в кино и музыке. По ее словам, она знает, насколько тяжело справляться с критикой.
«Я и сама с этим сталкивалась, так вот скажу вам, проходить через этот бесконечный хейт ужасно непросто. А люди подхватывают мнение других и дальше осуждают за любое твое слово и действие. Плачешь, злишься, нервничаешь, а ничего не меняется. Думаешь: “как так? Я ведь работала над этим так долго, не спала, била себе коленки, всю себя отдавала своей работе…”. Слышишь мнения коллег, что это очень крутая работа, хорошая роль, проект… и спустя долгое время я нашла ответ. Людям очень сложно перевернуть палец на себя и посмотреть на то, что происходит у них в жизни. Чаще всего там все не так хорошо», — рассуждала знаменитость.
Анна Пересильд пожелала интернет-пользователям обрести счастье и призвание в жизни.
Актриса получила известность после съемок в сериале «Слово пацана», в котором исполнила роль 14-летней Айгуль. Героиня артистки была возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата.