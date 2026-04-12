Бортич удивила фанатов сменой имиджа: «Принцесса Ди»

Актриса Александра Бортич удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Знаменитость опубликовала видео с преображением в соцсети.
31-летняя Бортич предстала перед камерой с короткой объемной стрижкой и макияжем в естественном стиле с розовым бальзамом для губ. Актриса позировала в черном платье с открытыми плечами, бусах, массивных браслетах и каффе.
Поклонники восхитились преображением знаменитости. Некоторые отметили, что с новой прической Бортич стала похожа на принцессу Диану.
«Вай! Как тебе красиво!, “Принцесса Ди”, “Жесть, это восторг!”, “Леди Ди”», — писали интернет-пользователи.
В конце марта Бортич призналась, что в перерыве между съемками начала осваивать новую профессию — диджеинг. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал». По ее словам, пока она не готова пока вернуться к съемкам и плотному графику, поэтому пробует новое дело.
«У меня появился диджеинг, он мне очень нравится. Когда я снимаюсь, у меня на это не хватало времени. Сейчас есть время, езжу в разные города. Мне нравится, это классно. Люди очень рады, что я к ним приехала, а я рада для них выступать, и у нас очень взаимная любовь всегда случается», — рассказала актриса.