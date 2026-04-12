Названа истинная причина конфликта Сидни Суини и Зендаи на съемках «Эйфории»

Производство третьего сезона «Эйфории» столкнулось с трудностями из-за личного конфликта главных звезд проекта. Сидни Суини и Зендая практически прекратили общение вне кадра, что создало ощутимый дискомфорт для всей команды. Напряжение между актрисами вышло за рамки обычных рабочих разногласий, став одной из главных проблем на съемочной площадке.
Конфликт спровоцировали разногласия по поводу гонораров и распределение статусов внутри сериала. После стремительного взлета своей популярности Сидни Суини начала выдвигать более высокие требования к контракту. Однако она столкнулась с реальностью индустрии: Зендая, будучи не только главной героиней, но и исполнительным продюсером, получает значительно более высокие гонорары и официально считается лицом сериала.
«Зендея получала больше, чем Сидни. Зендея была лицом проекта, что было нелегко для Сидни, популярность которой сейчас тоже возросла», — рассказал инсайдер.
Ранее сообщалось, что Зендая и Сидни Суини избегали друг друга на премьере третьего сезона «Эйфории».